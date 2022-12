Geslaagde voetjesactie: 22 keer stond huis, hok of tuin niet op slot

ma 28 november 2022 17.11 uur

HURDEGARYP - De politie en de gemeente Tytsjerksteradiel hielden maandag een voetjesactie om het aantal woninginbraken in de gemeente terug te dringen. De actie werd 's middags uitgevoerd door politieagenten, gemeenteambtenaren en burgemeester Jeroen Gebben.

De voetjesactie moet ervoor zorgen dat inwoners alerter worden op de risico's van niet afgesloten ramen en deuren. Mensen werden aangesproken om ze bewust te maken van de maatregelen die zij zelf kunnen nemen om inbraken en diefstallen tegen te gaan. Daarnaast liet men een kartonnen voetje achter als niemand aanwezig was, met de tekst 'Deze schoenafdruk had van een inbreker kunnen zijn', op plekken waar de situatie niet in orde was.

Er zijn 22 voetjes geplaatst in niet afgesloten woningen, garages, schuren en op bijvoorbeeld niet afgesloten fietsen in tuinen. Opvallend was het aantal garageboxen die niet afgesloten waren. Maar ook deuren/ramen van woningen en bergingen die niet op slot zaten en zodoende een gemakkelijke prooi voor inbrekers kunnen zijn.

De gemeente adviseert om ramen en deuren nooit te lang onbeheerd open te laten en leg geen waardevolle spullen in het zicht. Het is verder verstandig om 's nachts deuren en ramen te sluiten of gebruik degelijk hang- en sluitwerk om ramen op een inbraakveilige kierstand te zetten.