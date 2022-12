Brug in Drachtster Heawei donderdag dicht voor verkeer

ma 28 november 2022 13.00 uur

DE VEENHOOP - De brug in de Drachtster Heawei bij De Veenhoop is op donderdag 1 december afgesloten voor het verkeer. De scharnierpunten in de bovenbouw van de ophaalbrug worden op deze dag vervangen.

Het verkeer moet rekening houden met een flinke omleiding via Nij Beets. De route van en naar De Veenhoop via de Drachtster Heawei is op deze dag dicht voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen oversteken via de brug naast de sluis.