Korfbalclub verhuist naar sportpark Vierstromenland

ma 28 november 2022 12.46 uur

SURHUISTERVEEN - Korfbalvereniging It Fean uit Surhuisterveen gaat in 2024 / 2025 verhuizen naar sportpark Vierstromenland. Met de verhuizing is ruim 1 miljoen euro gemoeid. De gemeenteraad van Achtkarspelen moet nog akkoord gaan met met krediet voor deze verhuizing.

De korfbalclub is momenteel nog gevestigd op sportpark It Ketting. Dit sportpark is qua capaciteit te klein voor alle verenigingen. Bovendien wordt de capaciteit over enkele jaren nog kleiner omdat het huidige kunstgrasveld vanaf 2028 niet meer kan worden gebruikt als gevolg van de verplaatsing van beddenfabrikant AVEK. Op het sportpark zijn naast de korfbalclub twee voetbalverenigingen (vv 't Fean ’58 en VV Surhuisterveen) actief.

Nieuwe velden en clubhuis

Het college van B&W is nu van plan om de korfbalclub te verhuizen naar sportpark Vierstromenland. De stichting Blauknopke (skeelerbaan) en de tennisvereniging T.S.O. zijn daar gevestigd. Naast de bestaande skeelerbaan moeten daar twee nieuwe korfbalvelden worden aan te leggen en een nieuw verenigingsgebouw met kleedkamers. De kosten voor deze nieuwbouw (inclusief terreininrichting en parkeerplaatsen) is begroot op 898.000 euro.

Eerdere bezwaren uit omgeving

De verhuizing van de korfbalclub is niet nieuw. In april 2021 kwam de verplaatsing ook al aanbod bij de gemeenteraad. Destijds was het plan om de kantine gezamenlijk te exploiteren met de naastliggende skeelervereniging. Dit voorstel strandde nadat er vanuit omwonenden vragen ontstonden over de ontsluiting van het terrein en de hoeveelheid parkeervakken. Ook waren er tussen de gemeente en de de korfbalclub nog verschillen van inzicht over de aanpak rond de kantine en de eigen bijdragen van de vereniging.

Nieuwe plan

Voor de inrichting van het totale sportterrein bij Vierstromenland is nu een nieuw inrichtingsontwerp gemaakt. De twee korfbalvelden krijgen een plekje aan de noordkant van het sportterrein, op het braakliggende terrein tussen de bestaande skeelerbaan en de Vierhuisterweg. Daarnaast wordt er een nieuw clubhuis voor de korfbalvereniging gebouwd. Het verenigingsgebouw krijgt 4 kleedkamers, 2 scheidsrechterskleedkamers en de nodige opslagruimte. Het braakliggende terrein waar de korfbalvelden komen, wordt nu nog wel gebruikt door de Fryske Wâld Boogschutters. Zij krijgen een alternatieve locatie als de bouw begint.

Korfbalclub 'eigen baas'

Achtkarspelen zorgt ervoor dat korfbalvereniging It Fean het verenigingsgebouw zelf kan exploiteren. De club hecht daar veel waarde aan. Om dit mogelijk te maken gaan clubleden meeklussen aan de bouw (opruimen, metselen, schilderen en afbouwen). Daarmee moet 20.000 euro bespaard worden. Ook heeft de club diverse subsidies binnengehaald waaronder de LEADER-subsidie van 150.000 euro.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van 898.000 euro (+ 75.000 euro co-financiering LEADER subsidie). Korfbalvereniging It Fean brengt zelf het benodigde geldbedrag in voor de realisatie van een kantine in het verenigingsgebouw. Dit is begroot op 314.000 euro.