Ophaalbrug Slûswei woensdag dicht voor onderhoud

zo 27 november 2022 21.00 uur

DE VEENHOOP - De ophaalbrug naast de sluis in het Polderhoofdkanaal in De Veenhoop is op woensdag 30 november afgesloten voor het autoverkeer. De scharnierpunten in de bovenbouw van de ophaalbrug worden op deze dag vervangen.

De fietsroute richting de Bûtendiken bij Smalle Ee wordt op deze dag omgeleid via de hoofdbrug bij het Polderhûs.