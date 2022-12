Leeuwarder opgepakt voor dollemansrit op trekker door Drachten

zo 27 november 2022 10.11 uur

DRACHTEN - Voor de dollemansrit die eindigde tegen een woning in Drachten is zaterdagmiddag een 42-jarige Leeuwarder opgepakt. De man had een trekker gestolen nabij de carpoolplaats aan de Noorderhogeweg. Hij liet vervolgens een spoor van vernielingen achter in Drachten, met als klap op de vuurpijl de botsing met een woning aan de Beter Wonen.

Tijdens zijn rit veroorzaakte de Leeuwarder meerdere aanrijdingen. De politie is daarom op zoek naar getuigen. Dit kunnen mensen zijn die iets gezien hebben, maar ook mensen die camerabeelden hebben van de gestolen New Hollander.

