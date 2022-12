Trekkerdief ramt woning na dollemansrit door Drachten

za 26 november 2022 13.22 uur

DRACHTEN - Een trekkerdief maakte zaterdag rond het middaguur een dollemansrit door Drachten. De man is door de politie aangehouden nadat hij tegen een huis tot stilstand kwam. Hij werd meegenomen naar het politiebureau.

De trekker werd eerder op de dag gestolen vanaf een terrein aan de Noorderhogeweg tegenover ATH De Boer in Drachten. Daar was een loonbedrijf uit Eastermar aan het werk bij de nieuw aan te leggen scholen-locatie.

Tijdens de rit - over o.a. de Stationsweg - werden twee geparkeerde auto's geraakt en de tocht eindigde tegen een woning aan de Beter Wonen in Drachten. Op het Raadhuisplein had de dief nog een fietser aangereden.

De omgeving is gelijk afgezet door politie. De forensische opsporing is inmiddels een onderzoek gestart en de woningbouwvereniging zal onderzoek doen in de woning zelf. Mogelijk is de muur ontzet door de aanrijding. De keuken in het huis kwam door de klap scheef te staan.

Hoe de trekker precies gestolen is, blijft vooralsnog onduidelijk. Er zat geen sleutel meer in het voertuig nadat de dief in de kraag was gevat.

