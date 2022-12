Auto en bestelbus in botsing op Koaibosk

vr 25 november 2022 21.42 uur

TERWISPEL - Op het Koaibosk (N392) bij Terwispel heeft vrijdagavond even voor acht uur een aanrijding plaatsgevonden tussen twee voertuigen.

De bestuurster van de Peugeot verliet de A7 en wilde bovenaan de afrit het Koaibosk op draaien, maar zag daarbij het busje die vanaf Tijnje aan kwam rijden over het hoofd. De bestuurder van het busje kon een aanrijding niet meer voorkomen en botste achterop de auto.

Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokken te onderzoeken op eventueel letsel. In de bestelbus zaten naast de bestuurder ook zijn hoogzwangere vrouw en drie kinderen. De moeder is naar het ziekenhuis in Drachten gegaan om zichzelf en de baby te laten controleren. De man zou zich later melden bij de Dokterswacht / SEH.

Door de politie en marechaussee werd de weg afgesloten omdat deze bezaaid lag met glas. Een berger heeft beide voertuigen afgevoerd.

