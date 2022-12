Dagelijkse bezoekers enthousiast over Deelkast Us Stekje

vr 25 november 2022 16.38 uur

SURHUISTERVEEN - "Wat is dit supergaaf!" Bijna dagelijks staat Nynke Kooy uitermate enthousiast bij haar deelkast op de oprit van hun woning. Iedere dag wordt Us Stekje aan De Ekster in Surhuisterveen meerdere malen bezocht.

Etenswaren, toiletartikelen, bestek, en spelletjes, van alles wordt er gehaald en gebracht. Dit alles zonder kosten of verplichting tot ruil, maar in het kader van "wat de een niet gebruikt, hoeft de ander niet te kopen."

Medio maart van dit jaar bracht Nynke Kooy haar duurzame plan in de praktijk. "Iedereen kan iets in de kast zetten dat niet gebruikt wordt, maar iedereen mag er ook iets uit halen wat ’ie wél gebruikt", probeert ze het principe uit te leggen. "Het is geen ruilhandel, het is vooral bedoeld om recycling te bevorderen en vervuiling te voorkomen."

Vorig jaar begon Nynke vanuit de kast aan de oprit een ruilhandel in stekjes. Bij plantenbieb Us Stekje konden liefhebbers een leuk stekje halen of inleveren. Deze seizoengebonden markt was behoorlijk tijdrovend en daarom stopte ze er mee. Geheel in haar duurzame levensstijl bouwde ze haar plantenbieb om tot deelkast, de naam is gelijk gebleven.

Bijna iedere dag komen er wel een aantal mensen kijken en vinden er diverse mutaties plaats, vertelt Nynke glunderend. “Daar word ik blij van!” De kast puilt soms uit met artikelen. Een publicatie op de Facebookpagina levert vrijwel meteen reacties op. "Soms is er al binnen vijf minuten een reactie met vraag of ik iets achteruit wil zetten."

Om de duurzame zaken ook in de winter voort te kunnen zetten, is Kooy op zoek naar een meer weerbestendige en mogelijk iets grotere kast. Ze denkt daarbij aan een hardhouten kast of afgedankte frisdrankkast. "Als er maar iets van glas in zit waar je door kunt kijken." Nynke hoopt dat de deelkast nog wel een aantal jaren haar doel kan vervullen.