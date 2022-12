Joris' kerstboom zet wederom Dokkum in het licht

vr 25 november 2022 15.51 uur

DOKKUM - Ook dit jaar rijdt Joris Linssen voor Joris' kerstboom dwars door het land met de vraag: wie wil jij in het licht zetten? In de vijfdelige serie van KRO-NCRV verzamelt hij tientallen verhalen over de meest bijzondere personen, die allemaal een plekje in zijn kerstboom krijgen.

Inmiddels is het programma een ware traditie geworden; een lichtpuntje in de donkere decembermaand en een moment om samen terug te blikken op het afgelopen jaar. Joris’ kerstboom is van 19 tot en met 23 december te zien bij KRO-NCRV op NPO 2.

Joris Linssen gaat in dit seizoen opnieuw naar mensen thuis, maar na twee jaar staat hij ook eindelijk weer met zijn kerstboom op een stadsplein. Op vrijdag 9 december kunnen mensen naar Dokkum komen om iemand in het licht te zetten en op zondag 11 december staat Joris met zijn kerstboom in ’s-Hertogenbosch. Klik hier voor de exacte locaties en tijden.

Joris Linssen: \'Ik vind het erg leuk dat Joris’ kerstboom door de jaren heen steeds meer een jaaroverzicht is geworden. We blikken samen terug op het afgelopen jaar met persoonlijke verhalen gekoppeld aan de actualiteiten van 2022. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om na twee coronajaren eindelijk weer met mijn kerstboom in twee steden te kunnen staan en zoveel mogelijk mensen in het licht te zetten.’

Joris' kerstboom, 19 tot en met 22 december om 22.10 uur en 23 december om 22.20 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.