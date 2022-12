Acht huurders ontvangen sleutel nieuwbouwwoning Noorderdwarsvaart

vr 25 november 2022 15.35 uur

DRACHTEN - Deze week leverde woningcorporatie Accolade de eerste acht woningen aan de Noorderdwarsvaart in Drachten op. Dit zijn de eerste van de in totaal veertig sociale huurwoningen. De heer De Haan ontving vanmiddag zijn sleutel uit handen van Johan Venema, procesbegeleider Vastgoed van Accolade.

Meneer De Haan woont al zijn hele leven in deze buurt. Hij vertelt: 'Ik ben blij dat ik weer terug kan naar mijn eigen plek. De woning ziet er prachtig uit!’

Energiezuinig wonen

De woningen hebben twee slaapkamers en zijn volledig elektrisch. Ze hebben vloerverwarming, een lucht-waterwarmtepomp en zonnepanelen. Eind dit jaar levert Accolade nog eens acht woningen op. Dan aan de Geelgorsstraat. Volgend jaar volgen nog 24 woningen. De woningen zijn allemaal verhuurd. Er zijn zeven bewoners die eerder ook in deze buurt woonden. Zij keren met voorrang terug naar hun vertrouwde buurt.

Aannemer Lont betrekt de buurt

Lont bouwde de woningen. Wytze Nicolai, projectleider bij Lont vertelt: 'We zijn trots dat we dit mooie project mogen realiseren. Voor de 40 nieuwe woningen moesten eerder 34 verouderde woningen plaatsmaken. Dit omvangrijke plan raakt niet alleen de voormalige bewoners, maar ook de directe omgeving. Hiervan zijn we ons zeker bewust. Omdat sloop en nieuwbouw overlast met zich meebrengt, betrekken we de buurt bij onze werkzaamheden. We informeren omwonenden op tijd. Zo komt het niet als vervelende verrassing. Vanuit onze betrokkenheid bij de buurt kwamen we in contact met de nabijgelegen Singelland school. Op 30 november brengt een aantal leerlingen van deze school een bezoek aan het bouwterrein. Ook laten we ze kennismaken met verschillende onderdelen van de bouw.’