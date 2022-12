NNRD en Visser ATR verrast door berichtgeving Van der Galiën

vr 25 november 2022 14.46 uur

KOOTSTERTILLE - Vier weken nadat Van der Galiën Recycling heeft bekendgemaakt een overeenkomst te hebben gesloten met de Noord Nederlandse Reinigingsdienst (NNRD) en Visser Afvalverwerking, transport en Recycling (Visser ATR) om de afvalinzamel activiteiten per 1 december over te nemen brengt de directie vandaag naar buiten dat de onderhandelingen op niets zijn uitgelopen.

Voor NNRD/Visser ATR komt dit bericht als een verrassing en als een beslissing die niet in lijn is met de afspraken die tussen beide partijen in oktober beklonken zijn met een overeenkomst en een 'ferme handdruk'.

NNRD en Visser ATR zijn verrast door de bijzondere gang van zaken. "Eén van onze kernwaarden is betrouwbaarheid. Wij doen wat we afspreken, zijn een klant- en servicegerichte partner waarbij onze medewerkers en onze regionale werkwijze ons onderscheidend maken. Het initiatief van de overname lag bij Van der Galiën. We waren het snel eens en de voorwaarden in de overeenkomst zijn standaard en eenvoudig,", aldus Foky van der Veen, directeur van NNRD en Visser ATR.

"We betreuren de gang van zaken. We hebben al kennisgemaakt met de betrokken medewerkers. Een fijne groep mannen waar het direct mee klikte. Ze passen perfect binnen ons team. Voor hen kwam er, na lange tijd, een einde aan een periode van onzekerheid. Zeker drie chauffeurs heeft te kennen gegeven graag bij ons in dienst te treden. Daar werken we, ook zonder overname, aan mee. Daarnaast kijken we of er nog meer instroommogelijkheden zijn", volgens Van der Veen.

"Ook veel klanten van Van der Galiën hebben de afgelopen weken aangegeven de dienstverlening voort te willen zetten bij NNRD/Visser ATR. Dit steunt ons. Wij gaan op korte termijn met de klanten in gesprek en hopen dat ook zij ervoor kiezen een overstap te maken naar ons."

"Met vestigingen in Drachten, Groningen en Harlingen zijn NNRD en Visser ATR een bekende partner in de regio. Dit horen we ook terug van onze klanten. Daarnaast scoren wij maximaal op de CO2 prestatie- en MVO-ladder. Dit geeft aan dat we innovatief zijn en graag het voortouw nemen in onze regio. Dit zullen we blijven doen. We vertrouwen op ons eigen kracht", besluit Van der Veen.

NNRD/Visser ATR kijkt naar de juridische mogelijkheden om het besluit van Van der Galiën Recycling aan te vechten.