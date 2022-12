Inbraak bij Texaco tankstation in Dokkum

vr 25 november 2022 14.00 uur

DOKKUM - Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 02.20 uur toegeslagen bij het Texaco tankstation aan de Rondweg-West in Dokkum. De eigenaar werd in de nacht gealarmeerd en is samen met de politie naar het tankstation gegaan.

Tijdens het doorzoeken van het pand bleek dat er geen dader meer aanwezig was. Voor zover bekend is er niets weggenomen. Wel is er de nodige schade aangericht door het vernielen van een raam en de alarminstallatie.

De politie is op zoek naar getuigen. Mocht u iets verdachts hebben gezien dan kunt u contact opnemen via 0900-8844.