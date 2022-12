Leesmarathon van 24 uur op Singelland BHS Gorredijk

do 24 november 2022 15.24 uur

GORREDIJK - Wethouder van onderwijs, de heer Libbe de Vries gaf donderdagmiddag het 'startschot' (met behulp van een boek) van de 24 uur-durende leesmarathon op Singelland BHS Gorredijk. Met deze actie wordt het nieuwe leeslokaal formeel geopend.

Medewerkers van school, ouders en leerlingen konden zich inschrijven om één of meerdere uren te lezen in het leeslokaal. In de vorm van een estafette wordt er zo in totaal 24 uur achter elkaar gelezen.

Docent Nederlands Dieuwertje van der Wal is de aanstichtster van de aandacht voor lezen binnen de school: "Ik zag landelijk, maar ook bij de leerlingen op onze school, een duidelijke afname in animo voor het lezen bij jongeren, terwijl lezen zo leuk kan zijn! Daar wilde ik iets aan doen!" Van der Wal stak voor de zomervakantie met haar collega's van de werkgroep laaggeletterdheid de koppen bij elkaar en kwam tot het idee van een 'leeslokaal'.

Van der Wal: "We hebben samen met collega’s, leerlingen en ouders een plan gemaakt voor een relaxt en uitnodigend leeslokaal. Voor en in de zomervakantie is er geverfd, zijn meubels verzameld en is het leeslokaal ingericht met ca. 24 leesplekken."

Het leeslokaal is een groot succes. Leerlingen lezen in klas 1 en 2 gedurende één van de drie lesuren Nederlands in hun leesboek en altijd onder begeleiding van een docent. Ook in de

bovenbouw wordt er tijd ingeruimd om in het leeslokaal te lezen. Bij andere vakken, zoals Engels en Duits, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van de ruimte. Leerlingen vinden het lezen leuk, het lukt ze beter om te focussen en er heerst een ontspannen sfeer.