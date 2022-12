Vrolijke gezichten bij Doe Middag van Het Drachtster Lyceum

do 24 november 2022 11.46 uur

DRACHTEN - Ruim 400 leerlingen uit groep 7 en 8 kwamen woensdag kennismaken met het voortgezet onderwijs op Het Drachtster Lyceum tijdens de Doe Middag.

In lessen van 20 of 40 minuten konden ze ervaren hoe het is om van lokaal te wisselen, elk lesuur een nieuwe docent te hebben en om met z’n allen in het Atrium pauze te houden. Kortom, hoe het is om leerling van Het Drachtster Lyceum te zijn! Maar er moest natuurlijk ook hard worden gewerkt aan leuke leerzame opdrachten, zoals bij Engels de London Duck Tour en bij biologie het pissebeddenpracticum.

Bij techniek maakten de leerlingen een unieke sleutelhanger en bij TeHatex een zelfgemaakt kunstwerk vervaardigd met de drukpers. Zo was er bij elk vak iets te leren en te doen. Bij de lessen kregen ze hulp van leerlingen van Het Drachtster Lyceum. En dat met veel plezier, zo was aan de vrolijke gezichten in de pauze te zien. Zoals één van de leerlingen zei: ‘Tot volgend

jaar!’