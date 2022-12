Kollumerzwaag/Veenklooster organiseert hulptransport naar Oekraïne

wo 23 november 2022 18.00 uur

KOLLUMERZWAAG - "Er te zijn voor elkaar en voor de ander" staat centraal op de website en digitale dorpskrant van Kollumerzwaag en Veenklooster. Een mooi en waardevol streven waaraan de dorpen graag concreet handen en voeten willen geven.

Met de winter voor de deur is de nood groot voor de mensen in Oekraïne, die in de oorlogsgebieden wonen. Daarom heeft de lokale Werkgroep Opvang Vluchtelingen verschillende partijen waaronder Stichting Lichtpunt, Plaatselijk Belang, gezamenlijke kerken en Ondernemers Vereniging Kollumerzwaag / Veenklooster benaderd om de handen ineen te slaan om een hulptransport op te zetten naar Oekraïne.

Om de juiste goederen op de juist plek te krijgen wordt er samengewerkt met Stichting Phoneo in Reghin. Stichting Phoneo is een organisatie die in samenwerking met kerken en organisaties zich in Roemenië inzet voor de allerarmsten, kanslozen en inmiddels voor de mensen in de oorlogsgebieden in Oekraïne.

Netwerk

Er is inmiddels een netwerk opgezet in Nederland via Roemenië n.l. in Reghin. De goederen worden hiervandaan verspreid naar Oekraïne. En via hun netwerken naar de (bezette) gebieden in Oekraïne gebracht zoals Kyiv, Sumy, Kharkiv, Chernihiv en Kherson.

In afstemming met Stichting Phoneo worden gericht goederen ingezameld. Deze keer gaat het om houdbaar voedsel, medische producten, hygiënische producten en gereedschap. Klik hier voor een lijst. Op de website www.phoneo.org vindt u ook de specifieke lijst.

In dit transport wordt geen kleding meegenomen omdat dit al door andere instanties wordt ingezameld. Het transport wordt gefinancierd door ondernemers die deze actie een warm hart toedragen.

Wilt u meedoen aan deze actie en wilt u goederen inbrengen dan kan dit op woensdag 23 november t/m zaterdag 26 november van 16.00 - 20.00 uur, bij Lichtpunt Hof van Heden aan de Foarwei 111 in Kollumerzwaag.

Geld doneren kan via NL 26RABO 0356 4403 46 t.n.v. Ver. Plaatselijk Belang o.v.v. hulptransport Oekraïne.