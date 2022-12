Lokaal talent klaar voor magische kerstmusical

wo 23 november 2022 17.31 uur

DRACHTEN - Als je op zondag voorbij de studio in De Lawei loopt, hoor je opgewekte stemmen, het geluid van tappende voeten en muzikaal leider Paul Passchier die een refrein voorzingt. De cast van de jaarlijkse kerstmusical is al druk aan het repeteren in De Lawei. De Drachtsters die onder andere meespelen in de familievoorstelling zijn Elayah Peterson, Huub Kooijman, Lilia Bagramyan en Pieter de Groot.

Dit jaar is het de beurt aan De Fee van Folgeren, een musical waarvan het verhaal zich afspeelt in de wijk De Folgeren in Drachten. De kerstmusical is geïnspireerd op de boeken Nurse Matilda van Christianna Brand die later zijn verfilmd. Op vrijdag 23 december gaat de voorstelling in première in Schouwburg De Lawei.

Een getalenteerde bende

In het voorjaar vonden de audities plaats voor de familievoorstelling. Hieruit zijn achttien getalenteerde castleden gekozen die in december op het podium gaan schitteren. Het is dit jaar een gevarieerde spelersgroep, het jongste cast lid is negen en gaat nog naar de basisschool en het oudste cast lid is gepensioneerd. Samen vormen ze een talentvolle cast en een bron van gezelligheid.

Paul Passchier is scriptschrijver en muzikaal leider van de voorstelling. Hij vertelt: "We zitten midden in het repetitieproces van De Fee van Folgeren. Naast een aantal acteurs die voorgaande jaren ook meededen, zien we dit jaar ook veel frisse nieuwe gezichten. Het enthousiasme spat ervan af! En dat is zeer inspirerend, óók voor de makers."

Paul Passchier en Wilma Hoornstra vormen samen al jarenlang het makers duo voor de jaarlijkse kerstmusical van De Lawei. Wilma Hoornstra is de regisseur en choreograaf van de voorstelling.

De Fee en Bende van Vreewijk

De familievoorstelling van De Lawei vertelt dit jaar het verhaal van de familie De Vries van Vreewijk. Vader Yde staat er sinds de dood van zijn vrouw Emma praktisch alleen voor. Zijn zeven kinderen zijn tamelijk onhandelbaar, ze staan bekend onder de naam de Bende van Vreewijk.

Het is niet verwonderlijk dat geen enkele kinderjuffrouw het in dit gezin lang uithoudt. Tot overmaat van ramp moet vader binnen een maand een huwelijkspartner vinden, omdat hij anders zijn villa kwijt zal raken en daarmee ook zijn gezin. Dan verschijnt ineens de magische Matilda Tevree. Zal het haar lukken het gezin te redden?

De Fee van Folgeren is gebaseerd op de boeken Nurse Matilda van Christianna Brand uit 1964. Deze boeken zijn later verfilmd door Kirk Jones waarin Emma Thompson de hoofdrol mocht vertolken van kinderjuffrouw met magische staf. Voor Wilma Hoornstra en Paul Passchier dienen de boeken nu als inspiratie voor alweer hun zesde familievoorstelling in De Lawei. Regionaal amateurtalent, ondersteund door een professioneel productieteam, zal de komende kerstperiode De Fee van Folgeren omtoveren tot een echte familiemusical.

De Fee van Folgeren gaat op vrijdag 23 december in première en is daarna te zien van 26 tot en met 30 december in De Lawei. De kaartverkoop is gestart op www.lawei.nl/defeevanfolgeren.