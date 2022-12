Omwonenden in verzet tegen mega-zonnepark bij Centrale

wo 23 november 2022 16.00 uur

NOARDBURGUM - Zo'n tien tot twintig direct omwonenden gaan in bezwaar tegen de komst van een mega zonnepark van zo'n 25 hectare bij de elektriciteitscentrale aan de Koumarwei bij Noardburgum. Het beoogde zonnepark wordt vier keer groter dan het zonnepark bij Garyp (6 hectare en 27.000 zonnepanelen).

Het idee voor het zonnepark met de naam Stoppelsoal komt van de Enerzjy Group Burgum en Solarfields. Er wordt sinds 2021 aan het gewerkt en aanvankelijk werd gedacht aan zo'n 12 hectare. Om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te halen, wordt nu gedacht om het zonnepark twee keer groter te maken.

Bezwaren uit buurt

Een medewerker van de Enerzjy Group Burgum stelde de direct omwonenden huis-aan-huis op de hoogte van het plan. Inmiddels heeft de gemeente Tytsjerksteradiel deze week de eerste bezwaarschriften uit de buurt ontvangen.

Park op 20 meter afstand

Eén van de omwonenden schrijft: "Naast de ecologische consequenties, is het een bijzonder lelijk gezicht om tienduizenden zonnepanelen aaneengesloten in een veld te zien liggen. Vanaf ons woonhuis ligt het beoogde mega-zonnepark op een afstand van ongeveer 20 meter! Een groen tapijt van grasland zou veranderen in een zwarte vlek vol zonnepanelen." De bezwaarmaker denkt dat er veel betere locaties zijn die minder impact hebben op mens en dier zoals langs de Centrale As of andere wegen.

Bij de gemeente zijn inmiddels drie bezwaarschriften binnengekomen. Zo'n 15 tot 20 direct omwonenden zouden tegen de komst van het mega zonnepark zijn. Het plan zit nog in een 'startfase'. De aanvraag voor de vergunning is nog niet ingediend.

Poll: Een mega zonnepark bij de Centrale:

Goed idee 30.8%

Slecht idee 69.2%

104 stemmen - poll is beëindigd