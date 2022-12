Luchtscouting De Drones willen plekje graag houden

wo 23 november 2022 15.57 uur

DRACHTEN - De welpen en scouts van Luchtscouting De Drones in Drachten maken zich zorgen over het behoud van het grasveld, waar ze hun activiteiten kunnen uitvoeren. Ze hebben nu een veldje vlakbij het clubhuis aan De Tuinen. Als gevolg van de nieuwbouw verhuizen naar een plekje even verderop, maar de gemeenteraad moet in die nieuwbouwplannen wel rekening met ons houden, vertelt penningmeester Freerk Meuken tijdens de Ronde Tafel dinsdagavond in Smallingerland.

"Als dit plekje ook nog eens verdwijnt, dan moeten we alsnog met de gemeente om tafel. Het alternatief is dat we met onze groep ergens achteraan op een industrieterrein moeten samenkomen, maar elke zaterdag komen twintig welpen en achttien scouts op de fiets naar ons toe. Mooi dichtbij. We willen graag op dit veldje blijven", aldus Freerk Meuken. Mocht het onverhoopt toch anders worden dan z zou een terrein bij bouwmarkt Karwei een alternatief kunnen zijn.

De huidige locatie wordt inmiddels acht jaar door de Luchtscouting De Drones gebruikt. De leden zijn zeer actief, aldus de penningmeester. Groepsweekenden worden er gehouden, de Jota Joti-bijeenkomsten met andere scoutinggroepen wereldwijd zijn er, leerprogramma’s worden er afgewerkt, terwijl aan de andere kant van de weg het clubhuis met opslagplaats is.