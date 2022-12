Auto belandt op de zij langs snelweg A7

wo 23 november 2022 14.15 uur

DRACHTEN - Een automobilist is woensdag met zijn voertuig op de zij beland langs de snelweg A7 bij Drachten. De bestuurder was tegen de achterkant van een vrachtauto gereden en daarna op de zij tot stilstand gekomen. Het ongeval vond plaats op de rijbaan richting Heerenveen ter hoogte van de afrit naar De Haven.

De auto maakte bij het ongeval een draai van 180 graden en kwam in de berm tussen de A7 en de uitvoegstrook tot stilstand. Er is in elk geval één man uit het voertuig geholpen. Het slachtoffer is opgevangen door het ambulancepersoneel.

Zowel de politie als twee ambulances kwamen ter plaatse voor de hulpverlening. Er werd één rijstrook (rechts) afgesloten zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen.

Ook de brandweer van Drachten en Urterp werden even voor 14.00 uur opgeroepen voor het ongeval. Zij hoefden uiteindelijk niet meer in actie te komen, de inzittende was toen al uit zijn voertuig geholpen.

