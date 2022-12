Laatste werkdag Lieuwe bij WoonFriesland

wo 23 november 2022 14.10 uur

BURGUM - Het was deze woensdag de laatste werkdag voor Lieuwe Rozema bij WoonFriesland. Hij gaat met pensioen. Meer dan 27 jaar was hij als allround onderhoudsmedewerker in de weer voor de huurders in Burgum en omstreken.

Uiteraard kon men dit afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Collega's hadden in de vroege ochtend al versieringen aangebracht op zijn bus. Rond elf uur stonden op de Kûpersstrjitte in Burgum een groep collega's en familieleden hem op te wachten. In plaats van zijn laatste werkbon af te handelen, werd hij met paard en wagen rondgereden door het centrum van Burgum.

Verscheidene bekenden groeten hem spontaan onderweg. Lieuwe, die ook een groot paardenliefhebber is, was onder de indruk van dit verrassende verloop van zijn laatste werkdag.

FOTONIEUWS