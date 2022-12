Raad praat drie kwartier over totaal overbodige motie

wo 23 november 2022 12.19 uur

DRACHTEN - Een totaal overbodige motie. Bijna drie kwartier debatteerden de raadsleden van Smallingerland dinsdagavond over een voorstel van PvdA, GroenLinks en D66 om de houtbouw te stimuleren in nieuwbouwplannen. Pas nadat zo’n beetje alle fracties hun zegje hadden gezegd, kwam CU’er Klaas van Veelen met de opmerking dat alle wensen uit de motie al in het coalitieakkoord staan vermeld. "Dit is wat we nu al doen. Overbodiger dan dit kan niet."

"Wat wilt u nog meer stimuleren dan we al doen? Wilt u nog een keer het vingertje naar de bouwers en projectontwikkelaars heffen? Natúúrlijk moeten we houtbouw promoten", fulmineerde Van Veelen. Hij kreeg de steun van andere fracties.

Duurzaam bouwen is al het speerpunt van het gemeentelijk beleid, hield Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland de drie indieners van de motie voor. Marco Molhoek (VVD) kwam een tikkeltje scherper uit de hoek. "Kunnen we stoppen met dit soort onzin-moties?", vroeg hij zich hardop af.

Wethouder Robin Hartogh Heys wist ook niet wat hij met de motie aan moest. Op de vraag wat hij ervan vond, antwoordde hij: "Ik begon er steeds minder van te vinden. Stel dat de motie het niet haalt , dan is dat vervelend voor de indieners, maar dan is er nog niets aan de hand, want we zijn er al volop mee bezig."

Het gevraagde onderzoek naar de mogelijkheden om duurzame bouw te stimuleren is volgens Hartogh Heys niet nodig. In anderhalve dag had hij van ambtenaren al veel informatie gekregen. "We kunnen eventueel wel bekijken of we onderdelen van het beleid wat kunnen aanscherpen." Hij zegde toe dat die mogelijkheden in een memo of raadsbrief naar de raadsleden worden gestuurd. De indiener van de "totaal overbodige" motie, PvdA’er Maarten Noordhoff, greep het aanbod met beide handen aan. Tegelijk trok hij de motie in.