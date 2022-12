Smallingerland helpt dorpshuizen en clubs in energiecrisis

wo 23 november 2022 11.35 uur

DRACHTEN - Dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele centra in Smallingerland kunnen waar mogelijk hulp krijgen bij het tackelen van de financiële gevolgen van de energiecrisis. Burgemeester en wethouders zijn momenteel in een ronde langs de dorpen bezig te problemen te inventariseren.

De ergste knelgevallen kunnen rekenen op steun. Een bedrag van vier ton is beschikbaar om de ergste nood te lenigen, vertelde wethouder Sipke Hoekstra dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat.

De discussie over de energiecrisis kwam op gang naar aanleiding van vragen van CDA-raadslid Douwe Hiemstra. "Op sommige locaties is de nood hoog", zei hij. De christendemocraat noemde het voorbeeld van een dorpshuis dat over een jaar noodgedwongen sluit als de energietarieven zo hoog blijven.

Wethouder Hoekstra gaf aan dat het college tijdens zijn gespreksronde door de gemeente uiteenlopende situaties tegenkomt. Het pas gebouwde multifunctioneel centrum in Drachtstercompagnie is bijvoorbeeld energieneutraal. Andere nieuwe gebouwen verbruiken heel weinig energie, terwijl de oude gebouwen grote energieslurpers zijn. Ook heeft de gemeente te maken met diverse eigenaren. "We willen uiteindelijk toe naar energiezuinige gebouwen, dat is de oplossing. Voor de gemeentelijke gebouwen zijn we daartoe ook verplicht", aldus de wethouder.

De gemeente wil te allen tijde helpen als het kan. Inzage in de verbruikscijfers is daarbij nodig. "Dan kijken we hoe we kunnen helpen", aldus Hoekstra. In antwoord op de zorgen van ELP'er Yntze de Vries vertelde de wethouder dat ook Sportfonds Smallingerland extra geld krijgt om sportverenigingen in de gemeente te helpen. Andere clubs en organisaties hebben met de zelfde problemen te maken en hebben ook hulp nodig, aldus De Vries.

Dinie Mulder van Sociaal Lokaal Smallingerland wees op het stimuleren van warmtekamers, waar mensen terecht kunnen als ze thuis de kachel niet meer kunnen stoken. Ook die suggesties nemen burgemeester en wethouders in hun ronde langs de dorpen mee.