Chauffeur valt in slaap en raakt van de weg

wo 23 november 2022 11.07 uur

BURUM - Een chauffeur is dinsdagnacht met zijn vrachtwagen van de weg geraakt op de Friese Straatweg (N355) bij Burum. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 3.12 uur plaats. De man was in slaap gevallen en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Hij is opgehaald door zijn werkgever.

De combinatie was van de weg geraakt en kwam boven op een sloot op de zij tot stilstand. De N355 was in de ochtend enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer kon omrijden via de N358.

Met een kraan is de vrachtwagen weer op zijn wielen gezet. Na de berging is de weg weer schoongemaakt.

