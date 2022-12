Echtpaar Van der Wal-Westra uit Burgum viert diamanten huwelijksjubileum

wo 23 november 2022 10.32 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben brengt woensdag een bezoek aan Bertus van der Wal en zijn vrouw Froukje Westra. Ze vieren op deze dag hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer Van der Wal werd 84 jaar geleden geboren in Noardburgum. Mevrouw Westra zag 79 jaar geleden in buurdorp Hurdegaryp het levenslicht.

Het echtpaar leerde elkaar kennen in het bos van Ypey bij Tytsjerk. Na een korte verkeringstijd trouwde het stel en ging in Hurdegaryp wonen. Later verhuisde het paar naar Burgum en Noord-Holland, maar keerde later weer terug naar het vertrouwde Burgum. Het echtpaar kreeg drie kinderen, een zoon en twee dochters. De familie werd later uitgebreid met vier kleinkinderen.

Van der Wal begon zijn werkzame leven als chauffeur bij de gemeente. In 1965 kon hij aan de slag als melkrijder in Noord-Holland. Na zes jaar ging het gezin weer terug naar Tytsjerksteradiel. Hier werkte meneer tot zijn pensioen (1998) als chauffeur bij Sonac. Mevrouw zorgde in die tijd voor de kinderen en de huishouding thuis.

Mevrouw heeft diverse hobby’s, ze mag graag puzzelen, breien en volksdansen. In de coronaperiode moesten ze hier helaas even mee stoppen maar het echtpaar hoopt dat wel weer op te pakken. Ook meneer mag graag puzzelen. Beide echtelieden zijn nog in redelijk goede gezondheid, zoals ze zelf zeggen: “We mogen niet klagen”.