Beschonken Hemrikker rijdt bij woning naar binnen

di 22 november 2022 11.15 uur

LEEUWARDEN - Een 22-jarige inwoner van Hemrik zorgde voor een enorme ravage toen hij eind september 2019 in Oudehorne met een auto frontaal tegen de gevel van een woning was gereden. De bestuurder had gedronken. Het ongeval had grote financiële gevolgen.

Foute keuze

De Hemrikker was naar het Flaeijelfeest geweest, hij had zo'n tien biertjes gehad zei hij dinsdag tegen rechter Marlies Spooren. Toen midden in de nacht het alarm ging in de kippenhokken van zijn schoonouders was hij in de auto gestapt om poolshoogte te nemen. Achteraf een foute keuze, besefte de verdachte.

Modder op de weg

In Oudehorne was hij op een kruising rechtdoor gereden. De auto schoot over het fietspad, door de tuin en dwars door de gevel van een woning aan de Schoterlandseweg. Volgens de Hemrikker lag er modder op de weg en had hij te laat geremd. De schade aan de auto - eigendom van zijn schoonouders - was aanzienlijk. Datzelfde gold voor de woning.

Met een hoofdwond naar het ziekenhuis

De schade aan de auto - ruim 12.000 euro - heeft hij met geleend geld betaald. De afwikkeling van de schade aan de woning loopt nog steeds. Het schadebedrag zou rond de 100.000 euro liggen. Na het ongeval is de man met een hoofdwond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij een bloedproef moest ondergaan. De bewoners van het huis bleven ongedeerd.

Vraagtekens bij rechtmatigheid van de bloedproef

De man had ongeveer drieënhalf keer teveel gedronken. Advocaat Piet Sipma plaatste vraagtekens bij rechtmatigheid van de bloedproef. Dat onderzoek, dat aan strenge regels is gebonden, had volgens Sipma niet plaats mogen vinden. De rechter zag geen beletsels, volgens haar had het onderzoek aan de regels van de wet voldaan.

First offender

Rechter Spooren hield er rekening mee dat de zaak al meer dan drie jaar oud was. Bovendien was de Hemrikker een first offender en was hij zijn rijbewijs al zes maanden kwijt geweest. De rechter besliste dat hij het roze pasje niet opnieuw hoeft in te leveren. Voor het rijden onder invloed en het gevaarlijke rijgedrag kreeg de verdachte een boete van 1000 euro.