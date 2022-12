Staatssecretaris Vivianne Heijnen brengt bezoek aan Drachten

ma 21 november 2022 18.08 uur

DRACHTEN - Op uitnodiging van gedeputeerde Friso Douwstra was staatssecretaris Vivianne Heijen maandag aanwezig in Drachten. Ze bezocht een aantal ondernemingen, verenigd in de Vereniging Circulair Fryslân (VCF). De gespreksonderwerpen waren onder andere de uitdagingen die ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheden dagelijks tegenkomen in hun ontwikkeling naar circulariteit.

Gastheer tijdens het bezoek was Alex Bonnema, directeur van Caparis. Caparis is lid van de Vereniging Circulair Friesland en een bijzonder werkbedrijf in Friesland.

De staatssecretaris keerde huiswaarts met een lijst van 30 circulaire uitdagingen. Deze lijst bevat uitdagingen die de Vereniging Circulair Friesland (VCF) dagelijks tegenkomt.

Tijdens het bezoek werd gesproken over wat Den Haag en de Friese regio voor elkaar kunnen betekenen in de transitie naar een circulaire economie. Bonnema benadrukte hoe belangrijk het is dat iedereen meedoet in deze tijden van grote verandering en dat het potentieel van sociale werkbedrijven benut wordt.

Gedeputeerde Friso Douwstra is trots op de Friese samenwerking en hoe Friesland de voorbeeldrol heeft voor de rest van Nederland.

Klik hier voor de lijst met alle punten die zijn ingebracht.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen is onder de indruk van de keten in Friesland. Ze vertelde dat deze erg waardevol is voor de versnelling die nodig is en dat het mooi is dat Friesland de hand uitsteekt naar andere regio's om hen te helpen en te inspireren. De staatssecretaris gaat gemotiveerd terug naar het ministerie.

Het werkbezoek werd afgerond met het aanbieden van de VCF-Krachtlijst door gedeputeerde Douwstra aan staatssecretaris Heijnen. Ook ontving de staatssecretaris van Circulair Friesland een kerstpakket met Kerstpakket met o.a. glazen en zeepdispenser, als prachtig voorbeeld van upcycling van VCF-lid Pottle. Pottle is een sociaal-duurzame startup in Leeuwarden die gebruikte glazen flessen upcycled naar toffe producten.

