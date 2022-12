Unieke schoollocatie in gebruik op terrein ziekenhuis

ma 21 november 2022 11.17 uur

DRACHTEN - Studenten en docenten van ROC Friese Poort en medewerkers van Nij Smellinghe betrekken deze maand het nieuwe schoolgebouw. Een jaar geleden begon de bouw van deze schoollocatie op het terrein van Nij Smellinghe.

De start van de eerste mbo-schoollocatie voor volwassenenonderwijs binnen ziekenhuismuren in Nederland is hiermee een feit. "En daar zijn we trots op." zo laat het ziekenhuis weten.

Samenwerking

Goede samenwerking rond de bouw is nog meer dan anders belangrijk gebleken. Het was een uitdagend jaar. Zeker als we kijken naar leveringen van onder andere (bouw)materialen, personeelskrapte en niet te vergeten de doorlopende aanpassingen rond COVID-19. Dankzij de flexibiliteit en creativiteit van onze samenwerkingspartners is het ons gelukt. We zijn trots dat we dit toekomstbestendige gebouw samen realiseerden. Het wordt een kenniscentrum voor opleiding en innovatie in de zorg, waar praktijk en onderwijs letterlijk achter dezelfde deur samenkomen.

Duurzame bouw

In november 2021 is Van Wijnen Gorredijk gestart met de bouw. Duurzaamheid en circulariteit stonden continue centraal. De constructie én alle vloerdelen zijn volledig gebouwd van hout, een duurzaam ontwerp van VMEZ Architecten. Alle bouwmaterialen kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en hergebruikt, bij eventueel afbreken van het gebouw in de toekomst. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het materiaalpaspoort van Madaster, waarin alle grondstoffen en producten worden genoteerd voor eventueel hergebruik in de toekomst.

Door middel van een WKO (Warmte Koude Opslag) bron, door Spie gebouwd, wordt het gebouw verwarmd en gekoeld. In de zomer wordt warmte opgeslagen, deze warmte kan vervolgens in de winter vrij worden gegeven. Elektriciteit wordt opgewekt door de aanwezige 9.000 zonnepanelen op de daken en het zonnedak van GroenLeven boven de parkeergelegenheid. Pranger-Rosier uit Dokkum verzorgde de overige installaties (E en W).

Leerzame omgeving

Voor het eerst worden studenten volledig bij en in het ziekenhuis opgeleid, dat maakt van deze unieke schoollocatie een extra leerzame omgeving. Het gebouw wordt de thuisbasis voor (volwassen) studenten van de opleiding Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort en de nieuwe opleiding Sustainable Hospitality Management (SHM). SHM is de nieuwe opleiding over gezonde voeding, zorg en gastvrijheid in de breedste zin, die Nij Smellinghe en ROC Friese Poort in samenwerking ontwikkelde.

De nieuwe mbo-school van ROC Friese Poort op het terrein van ziekenhuis Nij Smellinghe is uniek. De student brengen we naar het werkveld en het werkveld naar de student. Zo werken we samen in een duurzaam gebouw, aan duurzame en toekomstbestendige zorg.

