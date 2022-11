As uit houtkachel veroorzaakt containerbrand

zo 20 november 2022 17.28 uur

DRACHTEN - Het legen van een houtkachel liep voor de bewoners aan de Uitgang in Drachten niet goed af. De man had zondagmorgen zijn kachel schoongemaakt en het as weggegooid in een container. De restanten waren gaan smeulen en hebben brand veroorzaakt. De achterbuurman zag om 16.40 uur flinke rookontwikkeling en heeft 112 gebeld.

Buurtbewoners waren inmiddels de vlammen al te lijf gegaan met emmers water. Hierdoor kon erger worden voorkomen. Op het moment dat er brand uitbrak waren de bewoners niet thuis. De container is volledig verwoest. Het tuinhuisje raakte ook flink beschadigd. De brandweerlieden hebben de restanten afgeblust.

