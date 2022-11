Schoorsteenbrand aan de Aak in Gorredijk

zo 20 november 2022 08.06 uur

GORREDIJK - De brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een schoorsteenbrand aan de Aak in Gorredijk. Even voor 22.30 uur was hier een schoorsteenbrand ontdekt.

De brandweer van Drachten kwam met de hoogwerker ter plaatse zodat de brandweerlieden het rookkanaal op het dak konden bereiken.

FOTONIEUWS