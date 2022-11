Sint verliest mijter op De Leyen bij intocht in Rottevalle

za 19 november 2022 18.17 uur

ROTTEVALLE - De sinterklaas-intocht van Rottevalle verliep zaterdag bijna helemaal vlekkeloos. De goedheiligman verloor alleen zijn mijter op het water van De Leyen. Gelukkig kon deze opgevist worden en het hoofddeksel werd direct gedroogd bij de houtkachel op het skûtsje de Rot.

Nadat de kinderen de Sint hadden binnengehaald, was het tijd voor een bijeenkomst in mfc It Werflân in het dorp. Zo'n 150 kinderen en ouders en grootouders kwamen hier samen.

