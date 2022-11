Wolf: schapen aangevallen in Wijnjewoude

za 19 november 2022 15.15 uur

WIJNJEWOUDE - Het lijkt erop dat de wolf weer heeft toegeslagen in Wijnjewoude. Hier zijn twee schapen aangevallen. De twee dieren raakten dusdanig gewond dat ze geëuthanaseerd moesten worden. Een maand geleden werd er ook al een schaap gedood in Wijnjewoude.

BIJ12 is op de hoogte gebracht en heeft onderzoek gedaan. De uitslag is nog niet bekend. Op 9 november jl. zou er ook al een wolf gezien zijn in de omgeving van de Poasen in de Hemrik.

Poll: Hoort de wolf thuis in Nederland?

Nee, zeker niet 59.5%

De wolf is welkom! 18.1%

Wegwezen!! 18.9%

Geen mening.. 3.5%

227 stemmen - poll is beëindigd