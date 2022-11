Trekker brengt Sinterklaas naar Beetsterzwaag

za 19 november 2022 14.55 uur

BEETSTERZWAAG - Onder toeziend oog van vele kinderen samen met hun (groot)ouders, is Sinterklaas zaterdagmiddag per trekker aangekomen in Beetsterzwaag. Zijn Pieten stonden al te wachten in de Hoofdstraat en hebben samen met muziekband Euterpe Sinterklaas opgevangen.

Na een ronde door de winkelstraat, begon om 14.00 uur het feest in de Buorskip met aansluitend een Pietendisco.

Foto wedstrijd

Heb je zelf een leuke Sinterklaas foto gemaakt? Doe mee met onze wedstrijd en win 50 euro!

FOTONIEUWS