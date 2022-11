Auto vliegt uit de bocht, bestuurster bekneld

vr 18 november 2022 09.03 uur

DRACHTEN - Een automobiliste is vrijdagochtend uit de bocht gevlogen op de afrit van de A7 bij Drachten. Het slachtoffer kwam vanaf Groningen en nam de afrit richting Drachten. Daar vloog ze met haar voertuig uit de bocht.

Zowel de politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. De afrit werd afgesloten zodat de hulpdiensten veilig konden werken. De auto was in de bosschages / bomen tot stilstand gekomen.

Het slachtoffer is door de brandweer uit haar benarde positie bevrijd. Om dat te doen, is eerst de auto vastgezet en daarna werd ze bevrijd. Ze is daarna opgevangen door het ambulancepersoneel. Per ambulance is ze later naar het ziekenhuis gebracht.

FOTONIEUWS