Stef Avezaat stopt als directeur van De Lawei

do 17 november 2022 17.53 uur

DRACHTEN - Na 20 jaar stopt Stef Avezaat als directeur van schouwburg De Lawei in Drachten. Vanaf zijn aantreden in 2003 heeft Avezaat met veel passie en energie De Lawei als toonaangevende schouwburg verder op de kaart gezet. In het Noorden maar ook landelijk.

Na een verbouwing in 2015 werd een nieuwe vleugel met daarin ruimten voor cultuureducatie, een vlakke vloerzaal en een filmzaal (Rutger Hauerzaal) gecreëerd. Daarnaast kreeg de schouwburg een volledige make over. Het succesvolle theatercafé Hopper en het meerdaags podiumkunsten en muziekfestival Simmerdeis zagen het licht.

Samen met zijn team zette hij de inhoud voorop zonder het 'huishoudboekje' uit het oog te verliezen. Hij was de aanjager van spraakmakende en succesvolle (co)producties op locatie zoals Pake Sytse en Faderpaard (samen met Klaas Toering) en Lost in the Greenhouse en Het Verdriet van de Zuiderzee (samen met Orkater). Stef Avezaat bereikt in september 2023 zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Stef Avezaat: "Met het bereiken van mijn pensioengerechtigde leeftijd in het vooruitzicht en na 20 eervolle jaren aan het hoofd te hebben mogen staan van deze prachtige schouwburg maak ik plaats voor een nieuwe directeur/bestuurder. Dat gaat gepaard met enige weemoed. Het waren 20 gouden jaren waarin ik leiding mocht geven aan een weergaloos en fantastisch team. We hebben de lat voor onszelf hoog gelegd en altijd de uitdaging gezocht. Onszelf de spiegel voorgehouden; ‘zijn we er wel voor iedereen, bieden we wel genoeg dat venster op de wereld, verbinden we wel genoeg en last but not least: is de verbeelding wel aan de macht? Samen hebben we veel bereikt en daar ben ik het team dankbaar voor. Ook de samenwerking met onze zakelijke partners en stakeholders zoals Gemeente Drachten/Smallingerland, Provinsje Fryslân hebben bijgedragen aan het succes van De Lawei. De artiesten, ze zijn als een familie voor me en het publiek dat iedere avond weer invulling geeft aan ons motto ‘Altijd applaus’, hoe fijn en bijzonder is dat? Wat een vertrouwen en wat een eer om daar 20 jaar deel vanuit te mogen maken en een bijdrage aan te leveren!"