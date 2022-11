Auto belandt in het water in Drachten

do 17 november 2022 07.14 uur

DRACHTEN - Een automobilist is donderdag in alle vroegte te water geraakt aan de Jade in Drachten. Tijdens zijn rit werd ook nog een boompje omver gereden. De politie werd rond 06.45 uur opgeroepen.

Het betrof een eenzijdig ongeval. De automobilist is niet gewond geraakt. Hij liep wel een nat pak op. Vermoedelijk is de bestuurder rechtdoor geschoten in een flauwe bocht. Een berger heeft de auto uit de sloot gehaald.

