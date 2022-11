Vogeltentoonstelling Woudzangers in Harkema

wo 16 november 2022 21.08 uur

HARKEMA - Eindelijk was het dan zover, na twee jaren corona konden de Woudzangers in Harkema weer een onderlinge vogeltentoonstelling organiseren. Harkema bleef gelukkig ook buiten de 10 kilomter zone van de vogelgriep. Het was dit jaar de 61e onderlinge vogeltentoonstelling.

De 42 inzenders hadden samen 502 vogels ingezonden, waar de organisatie bijzonder trots op is. De 7 keurmeesters van de NBvV, vonden de kwaliteit als vanouds weer bijzonder goed. De grote winnaar werd R Gjaltema uit Harkema, met een Roodsnavel Spitsstaartamadine die Tentoonstelling kampioen werd en ook het Bondskruis won, hiermee van harte gefeliciteerd.

Verder waren WK v/d Veen Harkema en AT Vissia Burum, elk met 4 titels ook grossiers met hun kampioenen. J van Hijum De Westereen haalde 3 titels binnen. J Andringa Jonkersvaart en C Wiersma Harkema, waren elk goed voor 2 Kampioenen. Ook waren er nog titels voor W Weening Harkema, K de Meer Buitenpost, S Tabak Harkema, G Wolters Ee, G van Lune Buitenpost, G Gjaltema Kootstertille, W Wassenaar Stroobos, A Wassenaar Stokroos Burum, K de Boer Grotegast, BE v/d Akker Surhuisterveen en H Pel Kollumerzwaad, allen van harte gefeliciteerd met het behaalde succes.

De tentoonstelling is voor het publiek open op donderdag 17 nov. Vrijdag 18 nov. Van 14.00 tot 22.00 uur en op zaterdag 19 nov. Nog van 10.00 tot 12.00 uur daarbij wordt iedereen van harte uitgenodigd.

Kampioenen volierevereniging de Woudzangers 2022

Kooinr Kampioen Inzender Soort PNT BM

164 Tentoonstelling Gjaltema, R Roodsn.spitsstaartamad. 94

164 Bondskruis Gjaltema, R Roodsn.spitsstaartamad. 94 BK

9 Kleurkanaries ek Weening, W Wit 94 BM

55 Kleurkanaries ek Meer, K de Intensief kobalt rood 93 BM

35 Kleurkanaries ok Tabak, S Roodmozaiek type 2 91

27-28 Kanaries stel Wiersma, C Geel Schimmel 184

21-24 Kanaries stam Wiersma, C Geel Schimmel 370

69 KanarieVorm-postuur ek Veen, WK vd Raza Espanol 93 BM

112 Zebravinken ek Andringa, J Isabel Bruin 92 BM

145 Gouldamadines ek Wolters, G Roodkopgroen 93 BM

164 Tropen ek Gjaltema, R Roodsn.spitsstaartamad. 94

180 Tropen ok Lune, G van Dornastrilde 93

140-141 Tropen stel Gjaltema, G Gouldamadine roodkop 183

204 Eur. Cultuur ek Veen, WK vd Sijs 91

