Crisisnoodopvang in Gerkesklooster opent volgende week

wo 16 november 2022 12.05 uur

GERKESKLOOSTER - De crisisnoodopvang in de voormalige basisschool De Claercamp aan de Hoogstraten 16 in Gerkesklooster gaat volgende week open. Dat heeft de gemeente Achtkarspelen in een brief aan alle inwoners van Gerkesklooster/Stroobos bekendgemaakt. De opvang voor vluchtelingen zal uiterlijk tot 1 maart 2023 in gebruik blijven.

Een lokale aannemer verbouwt de voormalige basisschool en er wordt deze week nog hard gewerkt om het pand gereed te maken voor de komst van de eerste vluchtelingen. De gemeente verwacht dat de eerste vluchtelingen snel zullen komen zodra de opvang geopend wordt. De gemeente verzekert de dorpsbewoners dat er geen veiligelanders zullen komen.

Voor de vluchtelingen zal er een dagbesteding worden opgezet en het Rode Kruis begeleidt en coördineert de opvang. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging

in en rondom de voormalige basisschool. Via de brief geeft de gemeente de omwonenden ook een direct telefoonnummer om 24 uur per dag met de opvanglocatie contact te kunnen opnemen als er wat aan de hand is.