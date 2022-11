Bouw 34 nieuwe appartementen aan de Warren

wo 16 november 2022 11.05 uur

DRACHTEN - Met de bouw van 34 nieuwe duurzame appartementen aan De Warren in Drachten draagt WoonFriesland letterlijk en figuurlijk haar steentje bij om de woningkrapte in gemeente Smallingerland het hoofd te bieden. De 34 nieuwe appartementen komen op de plek waar voorheen 18 oude appartementen stonden.

Aan De Warren verrijst een moderne galerijflat met vier woonlagen. Er komt een gemeenschappelijke ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en samen activiteiten kunnen ondernemen.

"Dit project met Bouwgroep Dijkstra Draisma sluit naadloos aan bij onze missie om samen te bouwen aan goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben", vertelt directeur-bestuurder van WoonFriesland Sigrid Hoekstra.

"Met het toevoegen van deze woningen investeert WoonFriesland bijna negen miljoen euro in Drachten. Het is de start van een veel grotere ambitie, waarbij het sociaal verhuurbedrijf de komende jaren nieuwbouwwoningen toevoegt aan het aantal woningen in Friesland, om zo de vraagdruk te verminderen."

Bouwen als lego

Bijzonder detail aan de bouw van de 34 appartementen is dat Bouwgroep Dijkstra Draisma de woningen als legosteentjes in elkaar kan zetten. "Ieder appartement bestaat uit verschillende onderdelen, die we prefab maken", legt Biense Dijkstra, directeur van Bouwgroep Dijkstra Draisma, uit. "Alle onderdelen gaan kant en klaar naar de bouwplaats en worden daar aan elkaar vast gezet. Zo kunnen we bijvoorbeeld de badkamer als complete unit in het appartement tillen. Het voordeel is dat we nog sneller en duurzamer kunnen bouwen. Deze week worden de gevels van de eerste etage aangebracht.”

Omzien naar elkaar

Naast de 34 gasloze appartementen beschikt de galerijflat over een gemeenschappelijke ruimte, die bewoners zelf naar wens kunnen indelen en gebruiken. "We willen hiermee bijdragen aan de saamhorigheid tussen de bewoners", vertelt Hoekstra. "Zo maken we het voor de bewoners nog fijner om hier te wonen. In de gemeenschappelijke ruimte kunnen ze elkaar ontmoeten en activiteiten organiseren. Omzien naar elkaar dus. Precies wat wij als sociaal verhuurbedrijf ook voor ogen hebben."

Compleet en compact

Elk appartement is compleet en compact met 2 slaapkamers, een eigen balkon en een eigen fietsenberging. De bewoners van de 4 woningen op de begane grond beschikken over een tuintje. Aan de achterkant van het gebouw komen 26 parkeerplaatsen, die bereikbaar zijn via een tunnel die onder het gebouw doorloopt. Aan de voorkant komen nog eens 9 parkeerplaatsen.

Focus op 55+

De locatie aan De Warren maakt de 34 nieuwe appartementen in het bijzonder geschikt voor bewoners vanaf 55 jaar. "Bewoners wonen dichtbij winkels, ziekenhuis Nij Smellinghe en zorginstanties Sûnenz, Rispinge en de Warrenhove. Vandaar dat we ons richten op deze doelgroep", legt Hoekstra uit. "Zeker met de toenemende krapte op de woningmarkt willen we onze bijdrage leveren door betaalbare, duurzame woningen te bouwen, die klaar zijn voor de toekomst."