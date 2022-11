Bromfietser gewond na aanrijding met paaltje

wo 16 november 2022 09.40 uur

BUITENPOST - Een bromfietser is woensdagochtend gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een paaltje in een wegversmalling. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 8.15 uur plaats op het Oost in Buitenpost.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

