Jong kind zwaargewond bij auto te water in Opeinde

di 15 november 2022 11.24 uur

OPEINDE - Een jong kind is dinsdag zwaargewond geraakt nadat de auto waar het slachtoffertje in zat, in het Peinderkanaal belandde. Omstanders zagen het gebeuren en zijn direct het water in gesprongen om hulp te verlenen.

De bestuurster had net ervoor een aanrijdinkje gehad met een andere auto en was uitgestapt. Op dat moment begon de auto te rollen en eindigde in de vaart.

De politie laat weten dat er bij het incident drie personen waren betrokken. Het gaat om een 34-jarige vrouw en twee jonge kinderen uit de gemeente Smallingerland. Eén kindje raakte zwaargewond. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

