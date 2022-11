ChristenUnie stelt vragen over situatie bij Woodbrookers

ma 14 november 2022 18.01 uur

KORTEHEMMEN - De ChristenUnie in de gemeente Achtkarspelen heeft schriftelijke vragen gesteld over de situatie bij behandelcentrum Woodbrookers in Kortehemmen. De politieke partij wil van het college van B&W weten of er ook jongeren uit de eigen gemeente zorg afnemen bij Woodbrookers.

Ook wil de ChristenUnie weten of het gemeentebestuur actie heeft ondernomen als er inwoners van Achtkarspelen klant zijn bij het behandelcentrum. De partij wil verder weten of de gemeente eerder signalen heeft ontvangen over ongewenst of ongepast gedrag van medewerkers van Woodbrookers en of daar iets meegedaan is. Woodbrookers kondigde eind oktober een opnamestop af vanwege seksueel overschrijdend gedrag van medewerkers.

Invalkrachten

Een zeventienjarig meisje liet deze site weten dat ze (zonder dat ze zich had gemeld) ook nare ervaringen heeft gehad. Ze zat ruim een jaar in het behandelcentrum en merkte dat er veel kleine foutjes werden gemaakt bij de veiligheidscontroles. "Ik heb heel erg gemerkt - in de tijd dat ik daar zat - dat ze geldproblemen kregen en dat er veel bezuinigd werd." Er kwamen steeds meer invalkrachten omdat andere medewerkers ermee stopten. "De vaste begeleiders hebben hun stinkende best gedaan om zo veel mogelijk te doen om die diensten op te vullen maar ze mochten niet meer werken omdat daar het geld niet voor is dus de invallers bleven komen....."

'Buiten het boekje'

Het meisje laat weten dat ze een incident had met een mannelijke begeleider die volledig buiten het boekje ging. "De begeleiding neemt - tot de dag van vandaag - diegene nog steeds daarvoor in bescherming" zo laat ze weten. "Ik had ruzie met een jongen en er kwam een vechtpartij." Omdat ze heel boos was werd ze door twee begeleiders in een houdgreep gezet. Een derde begeleider kwam vervolgens binnen en greep haar van achteren bij de buik en hij trok haar tegen zich aan. "Ik voelde zijn geslachtsdeel tegen mijn kont aangaan en ik trapte naar achteren en nog geen twee seconden later ging mijn boosheid over naar totale paniek."

Trauma

Het incident zou gefilmd zijn met een camera maar de begeleiding wilde later de beelden niet vrijgeven voor een eventuele aangifte bij de politie. Het meisje heeft later nog wel een gesprek gehad met de bewuste man. "Ik heb gezegd dat dit niet kan en hij zei 'als dit nog een keer gebeurd zou ik het niet anders doen' en daar staat de begeleiding nog steeds achter..." Het meisje heeft er een trauma van over gehouden en hoopt dat kinderen uitgenodigd worden om er over te gaan praten. Ze benadrukt bovendien dat er zeker ook goede begeleiders waren. "Ik heb nog steeds een elastiek om van één van de begeleidster die ik toen van haar heb gekregen maar er zijn ook heel veel mensen geweest die verschrikkelijke dingen hebben gedaan..."