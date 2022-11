Recycle Sint Speelgoedruilmarkt op PCBO de Spreng

ma 14 november 2022 17.17 uur

DRACHTEN - Onder het motto: ruilen is het nieuwe kopen, heeft PCBO de Spreng in Drachten dit jaar een Recycle Sint Speelgoedruilmarkt georganiseerd. De school wil verduurzamen en heeft het initiatief genomen om een ruilbeurs te organiseren.

"Sinterklaas is een ontzettend leuk feest, maar elk jaar nieuwe spullen kopen, past niet bij het beeld van een duurzame wereld", zo schrijft de school. Ouders en buurtbewoners konden daarom de speelgoedstapel in hun eigen woning op de schop nemen en datgene waar niet meer mee gespeeld werd inleveren. Speelgoed krijgt op deze manier een tweede leven bij andere kinderen thuis. Hun eigen kinderen daarentegen werden weer verblijd met het ingebrachte speelgoed van anderen. Zo is de cirkel rond zonder nieuwe aankopen te hoeven doen.

Ouders die zelf geen speelgoed hadden om in te leveren, konden ook iets komen uitzoeken voor hun kind(eren). Op deze manier is er dit jaar voor ieder kind in de wijk de kans om iets van de Sint te ontvangen. De overgebleven spullen worden gedoneerd aan een goed doel (DOK 16), zodat nog meer kinderen kunnen genieten van het Sinterklaasfeest!

