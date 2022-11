Knobben en Noorderhogeweg dicht vanwege werkzaamheden

ma 14 november 2022 07.00 uur

DRACHTEN - Vanwege asfalteringswerkzaamheden zullen de Knobben en de Noorderhogeweg in Drachten enkele avonden en nachten afgesloten zijn. De werkzaamheden aan beide wegen vinden deze week plaats. De weg wordt in beide richtingen dichtgezet.

In de avond en nacht van 14 op 15 en 16 op 17 november is het niet mogelijk om over de Knobben te rijden. De Noorderhogeweg is afgesloten in de avond en nacht van 14 op 15, 16 op 17 en 17 op 18 november. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19.00 uur en 07.00 uur.

