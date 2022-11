Politie neemt snorfiets van 17-jarige jongen in beslag

zo 13 november 2022 09.36 uur

DRACHTEN - De snorfiets van een 17-jarige jongen uit Smallingerland is zaterdag na een korte achtervolging door de politie in beslag genomen. De jongeman werd om 21.30 uur staande gehouden op de Bildtsestraat in Leeuwarden. Bij de controle bleek de bestuurder een bekende te zijn.

Op de brommer zat namelijk al een wok-melding wegens een te hoge constructiesnelheid. Nu werd hij weer rijdend gezien. De snorfiets is door de agenten in beslag genomen. Ook had de jongeman geen rijbewijs. Voor beide feiten heeft hij een proces-verbaal gekregen.