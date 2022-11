Feestelijke intocht Sinterklaas in Drachten

za 12 november 2022 19.04 uur

DRACHTEN - Het was zaterdag weer gezellig in Drachten. In de haven stonden al lange tijd veel kinderen te wachten. Sinterklaas kwam weer in het land en kwam weer aan op stand.

Hij arriveerde te water en reed vervolgens door het winkelcentrum, niet veel later.

Foto wedstrijd

Heb je zelf een leuke Sinterklaas foto gemaakt? Doe mee met onze wedstrijd en win 50 euro!

FOTONIEUWS