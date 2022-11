Boete voor slingerende vrachtwagenchauffeur die brokken maakte op A7

do 10 november 2022 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige vrachtwagenchauffeur uit De Westereen kreeg donderdag een geldboete van 500 euro op de Leeuwarder rechtbank. "U heeft gevaarlijk rijgedrag vertoond" zo concludeerde kantonrechter Tom Wolters. Daarnaast kreeg de man een voorwaardelijke rijontzegging van 4 maanden opgelegd.

De chauffeur reed op 14 februari over de A7 richting Drachten met zijn vrachtwagen en aanhanger. De man slingerde en zijn vrachtwagen was al meerdere keren half over de vluchtstrook gegaan. De chauffeur liet aan de rechter weten dat hij veel met de kachel bezig was geweest, omdat hij corona had en zich steeds warm en koud voelde.

Vluchtstrook

Omstreeks 15.00 uur ging het mis. De chauffeur voor hem ging naar linker rijstrook omdat er een auto op de vluchtstrook stond. Hij zag in zijn spiegels dat de Westereender naar rechts ging en ruim één meter over de vluchtstrook reed. Daar schepte hij met zijn rechter voorzijde de linker achterzijde van de auto van een 22-jarige vrouw uit de gemeente Opsterland.

Grill

De vrouw was op de vluchtstrook gestopt omdat haar autospiegel los zat. Ze zou net weer wegrijden toen ze de grill van de vrachtwagen in haar binnenspiegel zag opdoemen en een aanrijding was het gevolg. Bij politierechter Wolters had de man donderdag geen verklaring hoe hij op de vluchtstrook was beland. Hij was wel veel met zijn kachel bezig geweest.

Onverschillig

Officier van justitie Rein Meinderts vond dat de man nonchalant was geweest. "U maakt op mij een onverschillige indruk." Bij het bespreken van de zaak had de verdachte gezegd dat de vrouw helemaal niets had opgelopen als gevolg van de aanrijding. Ze was wel per ambulance naar het UMCG in Groningen gebracht. De vrouw heeft daarnaast nog altijd nachtmerries en last van de rug en nek. Ook volgt ze noodgedwongen therapie.

Afgesneden

Het was bovendien niet de eerste keer dat de man een aanrijding had veroorzaakt, aldus de officier. "Dat was geen aanrijding maar een ongeluk" antwoordde de Westereender ad-rem. Hij werd toen afgesneden en was daarna omgeklapt met zijn vrachtwagen. Inmiddels heeft de chauffeur een andere werkgever waarbij hij nu ook meer rust in zijn hoofd heeft. "Ik hoef niet meer zo snel als bij vorige werkgever" zo liet hij weten.

Onzorgvuldig

De officier eiste een boete van 1000 euro en een rijontzegging van 4 maanden voorwaardelijk. Hij vond dat de man zich verkeersgevaarlijk had gedragen. "U zat te dicht op de vrachtwagen en reed al meerdere keren over de vluchtstrook. Daarbij speelt ook nog dat u de bestuurder bent van een vrachtauto. Er rust extra verantwoordelijk op u. U bent daar onzorgvuldig mee omgegaan."

De man liet in zijn laatste woord nogmaals weten dat hij er veel spijt van heeft.