Man op scootmobiel gered uit sloot

do 10 november 2022 14.22 uur

BEETSTERZWAAG - Langs de Beetsterweg bij Beetsterzwaag is donderdagmiddag een man op een scootmobiel in de sloot beland. De man is door de brandweer met behulp van een ladder uit de sloot gered.

Het ongeval vond even voor 14.00 uur plaats. De man kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Hij is nog wel even onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Hij is daarna door de politie thuisgebracht. De brandweer heeft de scootmobiel ook uit de sloot gehaald. Deze is meegenomen in een politiebusje.

FOTONIEUWS