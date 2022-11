Bestelbusje vliegt uit bocht op afrit; bestuurder bekneld

do 10 november 2022 11.35 uur

DRACHTEN - Op de afrit van de A7 naar de N31 is donderdagochtend een bestelbusje van de weg geraakt. De 32-jarige bestuurder uit Leeuwarden kwam met zijn voertuig in de bosjes langs de weg terecht. Hij raakte een boom en kwam bekneld te zitten in zijn voertuig. De man zat alleen in het busje.

Drie ambulances, de brandweer van Drachten en Marum en ook de traumahelikopter kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de man uit zijn auto weten te bevrijden. De bestuurder is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Later is hij meegenomen naar het ziekenhuis. Een berger zal het beschadigde busje uit de bosjes takelen en meenemen.

De afrit van de A7 vanaf Groningen naar Leeuwarden was tijdelijk afgesloten vanwege de hulpverlening. Daarnaast was ook de toerit naar de A7 vanaf Oosterwolde afgesloten, omdat de traumahelikopter langs de A7 was geland.

