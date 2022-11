Militairen in bosjes en weilanden rondom vliegveld

do 10 november 2022 10.20 uur

DRACHTEN - Voor de mensen die het bericht gemist hebben moet het een raar gezicht zijn geweest. In de bosjes rondom vliegveld Drachten kon je hier en daar militairen zien. Deze militairen moesten zorgen dat ze vliegveld Drachten in handen hielden. Het was onderdeel van een grote oefening genaamd Falcon Autumn.

Terwijl er een militair vliegtuig boven het gebied rondjes vloog kropen manschappen de velden en bossages door. Woensdag hadden de soldaten het vliegveld herovert op de vijand. Donderdag en vrijdag zullen zij proberen de controle over het vliegveld te behouden.

Vrijdag is de laatste dag dat de oefening zich in en om Drachten afspeelt. Daarna zal de oefening zich voort op andere plekken in Nederland. De oefening eindigt in Valkenburg (Zuid Holland).

