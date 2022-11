Inbraak bij bedrijf aan Zonnedauw in Drachten

wo 09 november 2022 11.33 uur

DRACHTEN - Bij een bedrijf aan de Zonnedauw in Drachten is deze week ingebroken. De inbraak vond plaats tussen maandag 17.00 uur en dinsdag 8.00 uur. Na ontdekking van de inbraak is dinsdag gelijk de politie ingeschakeld.

Er is aangifte gedaan en de politie heeft de inbraak in onderzoek. De politie kon niet bekendmaken wat de buit is geweest bij deze bedrijfsinbraak.